Житель Турции ранил пятерых человек, пытаясь застрелить змею

В Турции произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек после неудачной попытки застрелить змею. О случившемся сообщил местный телеканал Trt Haber, уточнив, что происшествие произошло в одном из сельских районов.
По данным источника, житель провинции Шанлыурфа заметил змею рядом со своим домом и решил избавиться от нее с помощью охотничьего ружья. Во время стрельбы рядом находились другие люди, которые оказались в зоне поражения.
В результате пять человек получили ранения, среди них трое детей. Пострадавшие были задеты дробью и осколками. На место прибыли сотрудники жандармерии и медики, после чего всех раненых доставили в местную больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
