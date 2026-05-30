Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Турции ранил пятерых человек, пытаясь застрелить змею

Житель Турции открыл огонь по змее и случайно ранил при этом пятерых человек.

Источник: Аргументы и факты

В Турции произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько человек после неудачной попытки застрелить змею. О случившемся сообщил местный телеканал Trt Haber, уточнив, что происшествие произошло в одном из сельских районов.

По данным источника, житель провинции Шанлыурфа заметил змею рядом со своим домом и решил избавиться от нее с помощью охотничьего ружья. Во время стрельбы рядом находились другие люди, которые оказались в зоне поражения.

В результате пять человек получили ранения, среди них трое детей. Пострадавшие были задеты дробью и осколками. На место прибыли сотрудники жандармерии и медики, после чего всех раненых доставили в местную больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 23-летнего молодого человека после данных о том, что он устроил стрельбу по рейсовым автобусам из пневматического пистолета.