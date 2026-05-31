«Тойота» врезалась в опору ЛЭП на трассе в Приморье

Прокуратура Находки взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на трассе Артем -Находка, в котором пострадали женщина-водитель и малолетний пассажир. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Авария произошла 31 мая. Водитель Toyota Corolla Axio 2001 года рождения, двигаясь в поселке Душкино со стороны Находки, не справилась с управлением, машина съехала с проезжей части и столкнулась с опорой линии электропередачи. Пострадали и водитель, и малолетний пассажир 2026 года рождения — им причинен вред здоровью различной степени тяжести, обоих доставили в медицинское учреждение.
«Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратурой города», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Сейчас надзорное ведомство контролирует проведение проверки по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оценка соблюдения требований безопасности при эксплуатации транспортного средства.