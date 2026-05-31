«Тойота» врезалась в опору ЛЭП на трассе в Приморье

Авария произошла 31 мая. Водитель Toyota Corolla Axio 2001 года рождения, двигаясь в поселке Душкино со стороны Находки, не справилась с управлением, машина съехала с проезжей части и столкнулась с опорой линии электропередачи. Пострадали и водитель, и малолетний пассажир 2026 года рождения — им причинен вред здоровью различной степени тяжести, обоих доставили в медицинское учреждение.