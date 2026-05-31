В Пятигорске 33 человека отравились после посещения кафе «Мао Бао»

Ранее KP.RU сообщил, что после массового отравления в кафе паназиатской кухни «Мао Бао» в Пятигорске заведение было закрыто. Все три десятка пострадавших питались в указанном кафе, и до отравления чувствовали себя хорошо. Региональное управление Следственного комитета начало проверку и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ. Массовость ситуации привлекла внимание губернатора.