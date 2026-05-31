В Пятигорске 33 человека отравились после посещения кафе «Мао Бао»

В Пятигорске, в Ставропольском крае, зарегистрировано массовое отравление кишечной инфекцией после посещения мест, о чём информирует телеканал РЕН ТВ.
У 33 человек, включая двоих детей, диагностирована острая кишечная инфекция. По информации источника телеканала, все пострадавшие употребляли пищу в кафе «Мао Бао».
Из 33 отравившихся 28 были госпитализированы, а ещё пятеро получили медицинскую помощь на месте происшествия и отказались от госпитализации. Обстоятельства заражения выясняются.
Ранее KP.RU сообщил, что после массового отравления в кафе паназиатской кухни «Мао Бао» в Пятигорске заведение было закрыто. Все три десятка пострадавших питались в указанном кафе, и до отравления чувствовали себя хорошо. Региональное управление Следственного комитета начало проверку и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ. Массовость ситуации привлекла внимание губернатора.