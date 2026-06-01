В Москве арестовали руководителей компаний по обмену и разблокировке замороженных активов

Лефортовский районный суд Москвы арестовал главу «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко по обвинению в мошенничестве, сообщается на сайте столичных судов. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК).

Деятельность компаний финансистов связана с замороженными за рубежом ценными бумагами российских и иностранных граждан, отмечает РБК.

Подозреваемый Седушкин владеет «Инвестиционной палатой» с 2022 года. Под его руководством организация выступала оператором механизма по обмену заблокированными ценными бумагами между россиянами и иностранцами: зарубежные инвесторы выкупали иностранные акции у граждан РФ, используя средства с заблокированных счетов типа «С». В общей сложности «Инвестиционная палата» за два этапа обмена провела сделки на 10,64 млрд руб., сообщает РБК.

Юлия Хандошко занималась помощью в получении лицензии при разблокировке иностранных ценных бумаг российских инвесторов, которые были заморожены из-за санкций. Кроме того, Mind Money предоставляла инвесторам услуги по вложениям в ценные бумаги на международных биржах.

Комментариев от представителей «Инвестиционной палаты» и подозреваемой Хандошко на запросы журналистов пока не поступало.