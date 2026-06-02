Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опер Игнатов оценил версию об убийстве сапбордистов под Омском

1 июня нашли тело второго пропавшего под Омском сапбордиста. Криминалист Игнатов в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил версии произошедшего.

Источник: Аргументы и факты

Тело второго пропавшего в Омской области сапбордиста — 40-летнего Анатолия — нашли утром 1 июня. Его спутницу обнаружили мертвой двумя днями ранее. Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил версию об убийстве пары.

Напомним, днем 25 мая 43-летняя Ольга и Анатолий пошли кататься на сапах на реку Иртыш и пропали. Спустя два дня родственники забили тревогу и начали поиски.

Тело Ольги нашли в субботу, 30 мая, недалеко от поселка Николаевка. Рядом с ней плавали два сапа. Поиски Анатолия продлились до 1 июня. Его нашли в 10 утра по московскому времени.

Друзья и знакомые пары, однако, продолжают задаваться вопросом о том, как могла произойти трагедия. Ольга и Анатолий были парой на протяжении 20 лет. Все это время они увлекались активными видами спорта: катались на горных лыжах, сноубордах, сплавлялись по водоемам на сапах.

В день трагедии они занимались обычным для них занятием. Местные жители называют удивительным и то, что они утонули вдвоем.

Криминалист Игнатов, комментируя этот случай, отметил, что наиболее вероятной причиной трагедии является попадание в водоворот, который затянул их на дно.

«Вероятнее всего, это несчастный случай. Я не думаю, что они друг друга могли утопить. Эту версию я отметаю. Их могло затянуть в водоворот, но криминальная версия вряд ли имеет место быть», — пояснил эксперт.

В местном СК также сообщили, что основная версия на данный момент заключается в том, что Ольга и Анатолий утонули. На теле женщины следов насильственной смерти найдено не было. Тело ее спутника было найдено позже, поэтому подобной информации по нему нет.

Ранее друзья рассказали о необычных увлечениях пропавшего в Омске сапбордиста.