Опер Игнатов оценил версию об убийстве сапбордистов под Омском

Тело второго пропавшего в Омской области сапбордиста — 40-летнего Анатолия — нашли утром 1 июня. Его спутницу обнаружили мертвой двумя днями ранее. Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил версию об убийстве пары.
Напомним, днем 25 мая 43-летняя Ольга и Анатолий пошли кататься на сапах на реку Иртыш и пропали. Спустя два дня родственники забили тревогу и начали поиски.
Тело Ольги нашли в субботу, 30 мая, недалеко от поселка Николаевка. Рядом с ней плавали два сапа. Поиски Анатолия продлились до 1 июня. Его нашли в 10 утра по московскому времени.
Друзья и знакомые пары, однако, продолжают задаваться вопросом о том, как могла произойти трагедия. Ольга и Анатолий были парой на протяжении 20 лет. Все это время они увлекались активными видами спорта: катались на горных лыжах, сноубордах, сплавлялись по водоемам на сапах.
В день трагедии они занимались обычным для них занятием. Местные жители называют удивительным и то, что они утонули вдвоем.
Криминалист Игнатов, комментируя этот случай, отметил, что наиболее вероятной причиной трагедии является попадание в водоворот, который затянул их на дно.
«Вероятнее всего, это несчастный случай. Я не думаю, что они друг друга могли утопить. Эту версию я отметаю. Их могло затянуть в водоворот, но криминальная версия вряд ли имеет место быть», — пояснил эксперт.
В местном СК также сообщили, что основная версия на данный момент заключается в том, что Ольга и Анатолий утонули. На теле женщины следов насильственной смерти найдено не было. Тело ее спутника было найдено позже, поэтому подобной информации по нему нет.
