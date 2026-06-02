Хабаровчанин заплатит за окно, упавшее от ветра на припаркованный Lexus

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, оконная рама выпала из квартиры на улице Молодежной. В результате у иномарки оказались повреждены крыша, дверь, лобовое стекло и стойка кузова. Автолюбитель обратился в суд, чтобы взыскать материальный ущерб. Собственники жилья настаивали, что в тот день был сильный ветер, а, значит, ситуация произошла из-за непреодолимой силы.