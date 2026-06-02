Комсомольчанин проведёт 5 лет в колонии за случайный поджог автокооператива

Находясь у автокооператива «Амур-2», он попытался сжечь в ведре провода. Ведро он засыпал сухой травой, облил бензином и поджег. В итоге вспыхнула трава поблизости, а затем и автокооператив со всем имуществом. Ущерб превысил 2,1 млн рублей. Поджигатель полностью признал вину.