Комсомольчанин проведёт 5 лет в колонии за случайный поджог автокооператива

В Комсомольске-на-Амуре к реальному лишению свободы за случайный поджог автокооператива приговорен 44-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Находясь у автокооператива «Амур-2», он попытался сжечь в ведре провода. Ведро он засыпал сухой травой, облил бензином и поджег. В итоге вспыхнула трава поблизости, а затем и автокооператив со всем имуществом. Ущерб превысил 2,1 млн рублей. Поджигатель полностью признал вину.
— Мировой суд признал подсудимого виновным в уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершённом путём неосторожного обращения с огнём (ч. 1 ст. 168 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
