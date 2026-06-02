В Индии поймали двух тигров-людоедов после убийства женщин

В Индии поймали двух тигров-людоедов, которые уже успели растерзать четырех женщин. Об этом сообщает Hindustan Times.
22 мая группа из 13 женщин, которые собирали листья дерева тенду, подверглась нападению хищников. Четверых индианок не удалось спасти. Сначала сотрудники департамента лесного хозяйства штата Махараштра думали, что женщин атаковал один зверь. Однако потом выяснилось, что это была целая семья: мама-тигрица и трое ее уже подросших тигрят.
27 мая тигрица и тигренок были пойманы, но еще двух молодых тигров пока ищут. Чтобы их найти, власти расставили в лесу больше 30 камер-ловушек и установили клетки с едой.
Для обеспечения безопасности в деревнях вблизи места происшествия усилены патрули. Семьям жертв нападения уже выплачена первая часть компенсации — по одному миллиону рупий (750 тысяч рублей).
