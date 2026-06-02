В Новосибирске курьера мошенников осудили за хищение 680 тысяч у пенсионерки

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 27-летнему жителю Кузбасса, участвовавшему в мошеннической схеме по хищению денег у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Как установил суд, в ноябре 2025 года подсудимый действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Злоумышленники под предлогом «проверки денег» убедили 67-летнюю женщину передать им 680 тысяч рублей якобы для выяснения обстоятельств покупки оружия на территории Украины.
Роль подсудимого заключалась в выполнении функций курьера. Он признал вину, принес извинения потерпевшей и частично возместил ущерб.
Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 550 тысяч рублей.