Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске курьера мошенников осудили за хищение 680 тысяч у пенсионерки

Суд назначил условный срок и штраф 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 27-летнему жителю Кузбасса, участвовавшему в мошеннической схеме по хищению денег у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как установил суд, в ноябре 2025 года подсудимый действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Злоумышленники под предлогом «проверки денег» убедили 67-летнюю женщину передать им 680 тысяч рублей якобы для выяснения обстоятельств покупки оружия на территории Украины.

Роль подсудимого заключалась в выполнении функций курьера. Он признал вину, принес извинения потерпевшей и частично возместил ущерб.

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 550 тысяч рублей.