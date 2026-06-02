Студента неделю ищут в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Пропавшего студента из Ялты Александра Скрипникова неделю ищут в горах на южном берегу Крыма, к поискам присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым Нина Шандибаева.

Источник: РИА "Новости"

«Местонахождение Александра неизвестно с 25 мая. Согласно полученной записи с камер видеонаблюдения, он направлялся в сторону леса. Его поиски ведут в горно-лесной местности, осматриваются туристические тропы и окрестности. К поискам также присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы», — сказала Шандибаева.

По ее словам, Александру 20 лет, он студент.

«Поиски ведут в непростых погодных условиях. Работу осложняет непростой рельеф местности — густой лесной массив, труднопроходимые заросли и крутые каменные подъемы. Пока остается хотя бы малейший шанс найти Александра, работа не останавливается», — сказала Шандибаева.

