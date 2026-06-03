Тело пропавшего студента нашли в горах на юге Крыма

Молодого человека искали на протяжении восьми суток. Спасатели и добровольцы прочесывали труднодоступную горную местность в надежде найти парня живым, однако поиски привели к печальному результату. Он учился на географическом факультете в Симферополе. Перед пропажей он приехал к матери в Ялту. Парень покинул квартиру, попал в объективы камер в местном магазине, а после этого его исчез.