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Тело пропавшего студента нашли в горах на юге Крыма

В горах на южном берегу Крыма завершились масштабные поисковые работы. Сотрудники добровольческого отряда «ПоискКрым» обнаружили тело Александра Скрипникова, который ранее перестал выходить на связь.

Источник: Life.ru

О трагическом исходе событий рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы организации Динара Ахтемова. Она подтвердила, что «к сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска».

На данный момент обстоятельства гибели студента уточняются. Местные службы проводят необходимые следственные действия на месте обнаружения погибшего.

Молодого человека искали на протяжении восьми суток. Спасатели и добровольцы прочесывали труднодоступную горную местность в надежде найти парня живым, однако поиски привели к печальному результату. Он учился на географическом факультете в Симферополе. Перед пропажей он приехал к матери в Ялту. Парень покинул квартиру, попал в объективы камер в местном магазине, а после этого его исчез.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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