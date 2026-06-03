Тело пропавшего студента нашли в горах на юге Крыма

О трагическом исходе событий рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы организации Динара Ахтемова. Она подтвердила, что «к сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска».
На данный момент обстоятельства гибели студента уточняются. Местные службы проводят необходимые следственные действия на месте обнаружения погибшего.
Молодого человека искали на протяжении восьми суток. Спасатели и добровольцы прочесывали труднодоступную горную местность в надежде найти парня живым, однако поиски привели к печальному результату. Он учился на географическом факультете в Симферополе. Перед пропажей он приехал к матери в Ялту. Парень покинул квартиру, попал в объективы камер в местном магазине, а после этого его исчез.
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