СК завершил расследование дела мужчины, избившего до смерти знакомого в Москве

Мужчина поссорился со знакомым в хозяйственном помещении на Рябиновой улице и избил его. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали и позднее отправили в СИЗО. В скором времени он предстанет перед судом.