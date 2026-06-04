Дозвонился, сняли трубку: знакомый сказал о сигнале в телефоне Усольцевых

Исследователь Валентин Дегтерёв зафиксировал странную активность номера мобильного номера телефона Сергея Усольцева, привязанного к его банковским счетам и государственным закупкам.
Бизнесмен вместе с женой и дочкой пропал в тайге Красноярского края недалеко от поселка Кутурчин при загадочных обстоятельствах в конце сентября 2025 года. Несмотря на длительные поиски, обнаружить семью не удалось.
В эксклюзивном интервью aif.ru Дегтерёв рассказал, что накануне попробовал набрать номер бизнесмена.
«Сначала телефон был в сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — поделился Дегтерёв.
По его словам, этот номер телефона невозможно заблокировать, передать другому лицу или просто выбросить — он фигурирует в актуальных госконтрактах и по состоянию на 26 апреля по-прежнему числился за Усольцевым. На него же зарегистрирована страница бизнесмена во «ВКонтакте». Дегтерёв также добавил, что отправляемые SMS успешно доставляются, а значит, аппарат не выключен, и кто-то оплачивает его работу.
«Либо Усольцев жив, либо сим-карта находится у тех, кто с ним расправился. Вряд ли это полиция или Следственный комитет — они бы уже дали пояснения. Этот номер слишком важен для бизнеса, чтобы просто оставить его без присмотра», — убежден исследователь.
Дегтерёв также вспомнил, что во время прямого эфира программы, на которой обсуждали исчезновение семьи Усольцевых, дозвониться по этому номеру телефона не смогли: тогда сеть не отвечала.
Ранее Дегтерёв высказал мнение, что Усольцевы могли стать жертвой мошенников и были убиты во время встречи, на которой глава семьи пытался передать вымогателям крупную сумму денег.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну и криминала. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
Масштабные поиски Усольцевых должны возобновиться в июне.