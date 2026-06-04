Житель Хабаровского края приютил незнакомца и зарезал его после застолья

В Ванинском районе 57-летнего жителя посёлка Тулучи подозревают в убийстве мужчины, которого он сам пригласил к себе домой. Уголовное дело возбудили следователи СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в конце мая подозреваемый возвращался домой по посёлку и заметил у забора незнакомого мужчину. Сельчанин решил, что прохожему плохо, и пригласил его к себе. Дальше обычная, на первый взгляд, помощь обернулась трагедией.
Дома мужчины начали распивать спиртное, после чего между ними вспыхнул конфликт. Следствие считает, что ссора возникла без серьёзного повода и быстро переросла в драку. В какой-то момент хозяин схватил нож и ударил гостя в шею.
Потерпевший скончался на месте от полученного ранения. Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу об убийстве.