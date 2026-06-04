Житель Хабаровского края приютил незнакомца и зарезал его после застолья

По версии следствия, в конце мая подозреваемый возвращался домой по посёлку и заметил у забора незнакомого мужчину. Сельчанин решил, что прохожему плохо, и пригласил его к себе. Дальше обычная, на первый взгляд, помощь обернулась трагедией.