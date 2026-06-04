На Камчатке подростки подозреваются в краже ювелирных украшений на ₽300 тысяч

А ранее в Ленинградской области силовики задержали основательницу секты, которая называла себя «Великой Богиней». Женщина обманула множество доверчивых людей, заработав миллионы рублей. Её организация называлась «Исход» и находилась во Всеволожском районе. В основном она вербовала пенсионеров. Родственники пострадавших рассказали полиции, что у стариков обманным путём забирали все сбережения и пенсии. Каждый месяц участники вносили в кассу секты по 7 тысяч рублей на «общие нужды» и были вынуждены покупать лекции «Богини». Стоимость одной лекции достигала 15 тысяч рублей.