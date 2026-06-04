Жительницу Иркутска осудили за махинации со средствами материнского капитала

Как рассказали в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции и прокуратуре региона, жительница областного центра с с мая по июль 2024 года получила сертификат на получение 630 тысяч рублей по материнскому капиталу. В дальнейшем нарушительница заключила с кредитной организацией договор целевого займа для строительства жиля на земельном участке, который находится в собственности женщины. Однако строить дом иркутянка не собиралась.