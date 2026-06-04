Жительницу Иркутска осудили за махинации со средствами материнского капитала

IrkutskMedia, 4 июня. В Иркутске выявили факт использования средств материнского капитала. 27-летняя молодая женщина предоставила ложные сведения, и таким образом похитила 630 тысяч на личные нужды.
Как рассказали в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции и прокуратуре региона, жительница областного центра с с мая по июль 2024 года получила сертификат на получение 630 тысяч рублей по материнскому капиталу. В дальнейшем нарушительница заключила с кредитной организацией договор целевого займа для строительства жиля на земельном участке, который находится в собственности женщины. Однако строить дом иркутянка не собиралась.
Подсудимая направила в отделение соцфонда ложные данные о строительстве жилого здания и получила средства на банковский счёт. После этого иркутянка потратила деньги на личные нужды (в том числе погасила имеющийся кредит).
За использование своего положения для хищения денег, против женщины возбудили уголовное дело. На суде она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Нарушительнице закона дали два года условно (с годом испытательного срока) с возложением ряда обязанностей. В счёт возмещения ущерба с иркутянки взыскали 630 тысяч рублей.
На момент выхода новости приговор в законную силу не вступил.
Ранее агентство рассказывало, что в областном центре няня получила срок за кражу у работодателя более 1,1 млн рублей. Подсудимая признала вину частично и раскаялась в содеянном.