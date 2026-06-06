Собянин сообщил об уже 18 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 18.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ «совсем голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС. По словам главы государства, атаки украинской армии на предприятие опасны, поскольку ветер с поврежденной станции может подуть и в Европу.
Также 5 июня ВСУ нарушили «режим тишины» на ЗАЭС, сбросив БПЛА по группе разминирования.