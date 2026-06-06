Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уже 18 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Так, число сбитых дронов достигло 18.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ «совсем голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС. По словам главы государства, атаки украинской армии на предприятие опасны, поскольку ветер с поврежденной станции может подуть и в Европу.

Также 5 июня ВСУ нарушили «режим тишины» на ЗАЭС, сбросив БПЛА по группе разминирования.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше