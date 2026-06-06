В провинции Хэнань похитили и убили собаку — героиню популярного блога

В Китае жертвой похищения и убийства стала собака по кличке Чутоу — звезда трэвел-блога с миллионами подписчиков. Как сообщает Sohu, питомец породы бордер-колли вместе с хозяином много путешествовал, и их блог стал настоящей сенсацией в китайских соцсетях именно благодаря харизматичной собаке.
Трагедия произошла 11 мая. Отец блогера оставил Чутоу возле машины, уйдя работать в поле. Когда он позвал её, собака не вернулась. Семья обратилась в полицию и несколько дней искала питомца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные мужчина и женщина на электровелосипеде силой увезли Чутоу в соседнюю деревню и продали всего за 180 юаней (около 1953 рублей). Новые владельцы убили собаку ради мяса.
Полиция возбудит уголовное дело, если ущерб от преступления будет признан значительным. Сейчас владелец Чутоу собирает документы, подтверждающие рыночную стоимость бордер-колли и коммерческую ценность собаки как интернет-знаменитости, чтобы добиться справедливого наказания для виновных.