В провинции Хэнань похитили и убили собаку — героиню популярного блога

Трагедия произошла 11 мая. Отец блогера оставил Чутоу возле машины, уйдя работать в поле. Когда он позвал её, собака не вернулась. Семья обратилась в полицию и несколько дней искала питомца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные мужчина и женщина на электровелосипеде силой увезли Чутоу в соседнюю деревню и продали всего за 180 юаней (около 1953 рублей). Новые владельцы убили собаку ради мяса.