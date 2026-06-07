Полиция охарактеризовала ЧП в Огайо как перестрелку двух людей

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости. Полиция считает, что стрелявших в Толедо в американском штате Огайо было двое, и перестрелку они устроили друг с другом, сообщил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.
«Похоже, что стрелков было как минимум двое. Думаю, они, вероятно, стреляли друг в друга», — сказал он в ходе пресс-конференции.
При этом представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.
Ранее полиция сообщала о том, что при стрельбе рядом с фестивалем в городе пострадали 12 человек.