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Полиция охарактеризовала ЧП в Огайо как перестрелку двух людей

Полиция Огайо: стрелявших в Толедо было двое, и они устроили перестрелку.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости. Полиция считает, что стрелявших в Толедо в американском штате Огайо было двое, и перестрелку они устроили друг с другом, сообщил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.

«Похоже, что стрелков было как минимум двое. Думаю, они, вероятно, стреляли друг в друга», — сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.

Ранее полиция сообщала о том, что при стрельбе рядом с фестивалем в городе пострадали 12 человек.