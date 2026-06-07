В Петербурге пропал 16-летний подросток

Ранее Life.ru сообщал, что в Таиланде разыскивают гражданку России, которая перестала выходить на связь сразу после того, как родители перевели ей деньги на карту. Близкие опасаются, что девушку могли насильно вывезти на территорию соседнего государства для работы в нелегальном колл-центре.