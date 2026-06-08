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В Волгоградской области произошел пожар после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области отражена атака беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В Волгоградской области отражена атака беспилотников. Из-за падения обломков произошел пожар на территории линейной производственно-диспетчерской службы, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

ЧП случилось в Жирновском районе. Пожар уже потушили. Пострадавших нет, уточнил господин Бочаров.

Минобороны России пока не сообщало о сбитых над регионом дронах. В предыдущий раз Волгоградская область подверглась атаке 4 июня, обошлось без жертв.

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