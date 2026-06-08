Пять квартир загорелись в Красноперекопском районе Крыма из-за сварочных работ

Житель Красноперекопского района будет отвечать перед судом за повреждение чужого имущества в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, в селе Ильинка мужчина занимался сваркой своего автомобиля во дворе многоквартирного дома. Из-за неосторожности машина загорелась, и огонь распространился на жилой дом, повредив пять квартир. Ущерб составил более 5 миллионов рублей. Уголовное дело о повреждении квартир передано мировому судье.
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