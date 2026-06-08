В Пермском крае больше месяца ищут мужчину со шрамом и татуировкой «Сергей»

Волонтёры ищут в Прикамье 37-летнего Сергея Деменева, который пропал при загадочных обстоятельствах во время поездки на автобусе. Об этом сообщили в поисковом отряде «ПрикамьеПоиск».
По данным поисковиков, еще 30 апреля 2026 года мужчина в дневное время сел на автобус, следовавший из села Берёзовка в город Соликамск. Маршрут предполагал пересадку на автовокзале города Перми, однако до конечного пункта назначения пассажир так и не добрался. С тех пор его местонахождение остается неизвестным, а мобильный телефон отключен. Пропавший плохо слышит.
Приметы пропавшего: на вид 35−40 лет, рост 170−175 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза.
Особые приметы: на запястье имеется характерная татуировка с именем «Сергей», а над правой бровью заметен шрам.
В день исчезновения Сергей Деменев был одет в черную кожаную куртку, черные джинсы и темные кроссовки. При себе у него находился смартфон.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего жителя Прикамья, просят незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (922) 345−67−02, 102 либо 112. Срочно требуются добровольцы для проведения поисковых мероприятий.