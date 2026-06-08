В Пермском крае больше месяца ищут мужчину со шрамом и татуировкой «Сергей»

По данным поисковиков, еще 30 апреля 2026 года мужчина в дневное время сел на автобус, следовавший из села Берёзовка в город Соликамск. Маршрут предполагал пересадку на автовокзале города Перми, однако до конечного пункта назначения пассажир так и не добрался. С тех пор его местонахождение остается неизвестным, а мобильный телефон отключен. Пропавший плохо слышит.