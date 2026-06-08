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В Италии накрыли подпольную табачую фабрику украинской банды

Сотрудники Финансовой гвардии Италии ликвидировали масштабное подпольное производство табачной продукции, функционировавшее на севере страны.

Сотрудники Финансовой гвардии Италии ликвидировали масштабное подпольное производство табачной продукции, функционировавшее на севере страны. Как сообщили РИА Новости в силовом ведомстве, преступная группа под руководством граждан Украины наладила выпуск от 2 до 5 миллионов сигарет в сутки.

Незаконный завод был обнаружен в городе Спилимберго, область Фриули-Венеция-Джулия. В ходе рейда правоохранители конфисковали две автоматизированные производственные линии, 78 тонн сырья и 25 миллионов пачек готовых контрафактных сигарет.

«Только благодаря захваченному табаку могло быть выпущено 3,9 миллиона пачек сигарет, что принесло бы прибыль в размере приблизительно 20 миллионов евро», — пояснил представитель ведомства.

Производство располагалось в серии промышленных ангаров, оборудованных сложной системой видеонаблюдения для контроля периметра. Чтобы не привлекать внимание властей аномальным расходом электричества, организаторы использовали мощные дизельные генераторы.

При задержании семеро участников банды — шесть украинских техников и водитель грузовика из Молдавии — попытались забаррикадироваться в помещении и уничтожить средства связи. Все подозреваемые были взяты под стражу и ожидают предъявления обвинений.