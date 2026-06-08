В Италии накрыли подпольную табачую фабрику украинской банды

Сотрудники Финансовой гвардии Италии ликвидировали масштабное подпольное производство табачной продукции, функционировавшее на севере страны. Как сообщили РИА Новости в силовом ведомстве, преступная группа под руководством граждан Украины наладила выпуск от 2 до 5 миллионов сигарет в сутки.
Незаконный завод был обнаружен в городе Спилимберго, область Фриули-Венеция-Джулия. В ходе рейда правоохранители конфисковали две автоматизированные производственные линии, 78 тонн сырья и 25 миллионов пачек готовых контрафактных сигарет.
«Только благодаря захваченному табаку могло быть выпущено 3,9 миллиона пачек сигарет, что принесло бы прибыль в размере приблизительно 20 миллионов евро», — пояснил представитель ведомства.
Производство располагалось в серии промышленных ангаров, оборудованных сложной системой видеонаблюдения для контроля периметра. Чтобы не привлекать внимание властей аномальным расходом электричества, организаторы использовали мощные дизельные генераторы.
При задержании семеро участников банды — шесть украинских техников и водитель грузовика из Молдавии — попытались забаррикадироваться в помещении и уничтожить средства связи. Все подозреваемые были взяты под стражу и ожидают предъявления обвинений.