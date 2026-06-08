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РЕН ТВ: Мужчина, получивший ножевое ранение в спину в Москве, оказался таксистом

Мужчина, которому неизвестный вонзил нож в спину около автовокзала в Москве, оказался водителем такси. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина, которому неизвестный вонзил нож в спину около автовокзала в Москве, оказался водителем такси. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, о произошедшем рассказал очевидец. Он прибежал в здание вокзала, чтобы попросить помощи, потому что неподалеку началась массовая драка между водителями. В какой-то момент один из них достал нож и ранил другого.

Очевидец рассказал, что удар пришелся в печень или почку, и пострадавший упал у входа в здание автовокзала. По информации РЕН ТВ, там до сих пор большая лужа крови.

Об инциденте стало известно вечером того же дня. Неизвестный напал с ножом на мужчину на Щелковском автовокзале в Москве. По словам источника, мужчина находится в тяжелом состоянии.