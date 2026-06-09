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Воронежскому бизнесмену сократили срок за отмывание 12 миллиардов рублей

Воронежский облсуд на три года уменьшил наказание известному местному предпринимателю и «обнальщику» Максиму Скоркину — с 17 до 14 лет колонии строгого режима. Также на сроки от полугода смягчены приговоры его подельникам.

Источник: Российская газета

Воронежский облсуд на три года уменьшил наказание известному местному предпринимателю и «обнальщику» Максиму Скоркину — с 17 до 14 лет колонии строгого режима. Также на сроки от полугода смягчены приговоры его подельникам.

Почти год назад приговор ему и 26 участникам организованного преступного сообщества вынес Центральный райсуд Воронежа. С решением не согласились обвинение и защита, однако вторая инстанция только частично удовлетворила апелляционное представление прокуратуры.

Суды установили, что в 2010—2017 годах Максим Скоркин и его подельники обналичили более 12 миллиардов рублей, заработав на этом не менее 338 миллионов. С учетом измененного приговора семь самых активных участников ОПС получили от пяти до 14 лет со штрафами от 200 до 800 тысяч рублей и дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.