Петербуржец готовил диверсию по заданию украинской разведки

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области остановили подготовку к теракту. Под подозрение попал 52-летний мужчина, который связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он выполнял указания куратора и готовил диверсию.