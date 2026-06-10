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Очевидец пожара на газопроводе в Дагегане отравился продуктами горения

В Дагестане очевидец, снимавший на видео пожар на магистральном газопроводе, попал в больницу с отравлением. Как сообщили во вторник, 9 июня, ТАСС в республиканском Минздраве, угрозы его жизни нет.

В Дагестане очевидец, снимавший на видео пожар на магистральном газопроводе, попал в больницу с отравлением. Как сообщили во вторник, 9 июня, ТАСС в республиканском Минздраве, угрозы его жизни нет.

— Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горение, — пояснили в министерстве.

Уточняется, что мужчина получил легкое отравление.

Пострадавшего доставили в Кизилюртовскую центральную районную больницу, где он находится под наблюдением врачей. Других пострадавших в результате инцидента нет, говорится в сообщении.

Мощный пожар произошел в дагестанском городе после взрыва газовой трубы. О возгорании стало известно вечером того же дня.

Также сообщалось, что более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе.