Очевидец пожара на газопроводе в Дагегане отравился продуктами горения

В Дагестане очевидец, снимавший на видео пожар на магистральном газопроводе, попал в больницу с отравлением. Как сообщили во вторник, 9 июня, ТАСС в республиканском Минздраве, угрозы его жизни нет.
— Хотел видео вблизи снять — надышался продуктами горение, — пояснили в министерстве.
Уточняется, что мужчина получил легкое отравление.
Пострадавшего доставили в Кизилюртовскую центральную районную больницу, где он находится под наблюдением врачей. Других пострадавших в результате инцидента нет, говорится в сообщении.
Мощный пожар произошел в дагестанском городе после взрыва газовой трубы. О возгорании стало известно вечером того же дня.
Также сообщалось, что более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе.