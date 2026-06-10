Дрон взорвался на поле: в Молдавии потребовали возместить ущерб

Владелец земельного участка в Оргеевском районе Молдавии, где упал и взорвался беспилотник, потребовал компенсацию за причиненный ущерб. Об этом сообщает телеканал TVR Moldova.
Инцидент произошел в ночь на понедельник неподалеку от села Лопатна. После взрыва на месте были обнаружены обломки аппарата с надписями на украинском языке. В Министерстве иностранных дел Молдавии заявили, что, по предварительным данным, беспилотник имеет украинское происхождение.
Как рассказала телеканалу мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку, собственник пострадавшего участка уже направил официальное заявление в местную администрацию. По ее словам, подобная ситуация произошла впервые, поэтому механизм оценки ущерба еще предстоит определить.
Глава коммуны отметила, что инцидент вызвал серьезное беспокойство среди местных жителей. По ее словам, во время взрыва ощущалась вибрация, а жители близлежащих домов испытали сильный испуг.
Власти должны провести необходимые процедуры для установления размера ущерба и принятия дальнейших решений по обращению владельца участка. При этом конкретные суммы возможной компенсации пока не называются.
Ранее в воздушном пространстве европейских государств неоднократно фиксировались случаи появления беспилотников. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявлял, что аппараты попадали на территорию соседних стран со стороны Украины. В предыдущих случаях молдавские службы также находили фрагменты дронов, однако официальных доказательств их принадлежности какой-либо стороне конфликта представлено не было.
Особенностью нынешнего случая стало то, что после падения беспилотника был официально инициирован процесс рассмотрения имущественного ущерба. Местным властям предстоит определить порядок оценки последствий инцидента и рассмотреть обращение собственника земли в соответствии с действующими процедурами.
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