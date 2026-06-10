Дрон взорвался на поле: в Молдавии потребовали возместить ущерб

Инцидент произошел в ночь на понедельник неподалеку от села Лопатна. После взрыва на месте были обнаружены обломки аппарата с надписями на украинском языке. В Министерстве иностранных дел Молдавии заявили, что, по предварительным данным, беспилотник имеет украинское происхождение.