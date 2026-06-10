Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников на подлёте к Москве

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом также сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. Незадолго до этого Собянин сообщал об уничтожении ещё двух беспилотников на подлёте к Москве.