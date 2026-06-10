Глава Чувашии Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись ракетной атаке

Чебоксары подверглись ракетной атаке: количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается. Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
— Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры, — написал чиновник в своем канале в МАКС.
Минобразования республики порекомендовало воздержаться от посещения учебных учреждений до отбоя угрозы. В Telegram-канале правительства Чувашии уточнили, что загородные лагеря работают по инструкциям.
В Севастополе мобильные огневые группы также отражают очередную атаку Вооруженных сил Украины на город, в результате которой повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.».
До этого в результате удара вражеского дрона на территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар. В его ликвидации были задействованы 130 человек и 39 единиц техники, никто не пострадал.