Поиски Усольцевых в Красноярском крае приостановили на неопределенный срок. Эту информацию «КП-Красноярск» подтвердили в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Поисковые мероприятия длились с 4 по 9 июня. Участие в них принимали профессионалы — доступ неподготовленным людям в тайгу был закрыт. Увы, но за шесть дней не было найдено ни одной зацепки.
— Шанс, что семья будет найдена, минимальный, — рассказал «КП-Красноярск» источник в правоохранительных органах.
Напомним, 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью. После этого их никто не видел.