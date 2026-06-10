Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поиски Усольцевых в Красноярском крае приостановили на неопределенный срок

В крае завершились шестидневные поиски семьи Усольцевых.

Поиски Усольцевых в Красноярском крае приостановили на неопределенный срок. Эту информацию «КП-Красноярск» подтвердили в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Поисковые мероприятия длились с 4 по 9 июня. Участие в них принимали профессионалы — доступ неподготовленным людям в тайгу был закрыт. Увы, но за шесть дней не было найдено ни одной зацепки.

— Шанс, что семья будет найдена, минимальный, — рассказал «КП-Красноярск» источник в правоохранительных органах.

Напомним, 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью. После этого их никто не видел.