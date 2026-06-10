Поиски Усольцевых в Красноярском крае приостановили на неопределенный срок. Эту информацию «КП-Красноярск» подтвердили в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Поисковые мероприятия длились с 4 по 9 июня. Участие в них принимали профессионалы — доступ неподготовленным людям в тайгу был закрыт. Увы, но за шесть дней не было найдено ни одной зацепки.