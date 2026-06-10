Ежедневная прибыль до 735 тыс. тенге: кызылординка получила 5 лет колонии

Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области. Организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов и фильмов через платформу «Warner Bros».
Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс. до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс. тенге. За каждого нового участника начислялись бонусы, что стимулировало постоянное вовлечение граждан в систему.
Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для аккумулирования и транзита денежных средств вкладчиков.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT. Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Также удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших. Приговор вступил в законную силу.