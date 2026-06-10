Ежедневная прибыль до 735 тыс. тенге: кызылординка получила 5 лет колонии

Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс. до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс. тенге. За каждого нового участника начислялись бонусы, что стимулировало постоянное вовлечение граждан в систему.