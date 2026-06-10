Силы ПВО за ночь сбили над Россией 326 БПЛА

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе. Были эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых, никто не пострадал, пожар потушили. В Воронежской области над тремя городскими округами и 12 районами уничтожено более 40 дронов, в одном из районов из-за падения обломков повреждено оборудование связи. В Севастополе при атаке БПЛА загорелась крыша музея. В Тульской области сбили 16 беспилотников, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.