В Ростовской области устранили последствия атаки дронов ВСУ

В Миллеровском районе ликвидировали пожар на гражданском объекте. Местные жители вернулись в свои дома. В Шолоховском районе потушили лесную подстилку, которая загорелась после падения фрагментов БПЛА. Губернатор подчеркнул, что пострадавших при атаке нет.
Ранее в Миллеровском районе были подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом. На место инцидента направили силы и средства экстренных служб.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше