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В Ростовской области устранили последствия атаки дронов ВСУ

Последствия ночной атаки беспилотников на Ростовскую область полностью устранили. Пожарные потушили возгорания в двух районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Миллеровском районе ликвидировали пожар на гражданском объекте. Местные жители вернулись в свои дома. В Шолоховском районе потушили лесную подстилку, которая загорелась после падения фрагментов БПЛА. Губернатор подчеркнул, что пострадавших при атаке нет.

Ранее в Миллеровском районе были подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание ёмкости с топливом. На место инцидента направили силы и средства экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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