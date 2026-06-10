Похороны погибших при пожаре трех братьев организует администрация Нововоронежа

Параллельно в городе организован сбор пожертвований. Заместитель главы администрации Светлана Тулинова обратилась ко всем жителям с просьбой помочь семье, которая потеряла троих сыновей, пережить трагедию и справиться с бытовыми проблемами. Ящик для добровольных взносов установлен во Дворце культуры. Собранные деньги направят на ремонт сгоревшего жилья, а также на покупку мебели и одежды.