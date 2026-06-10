В Прикамье мощный шквал повалил тайгу на протяженности почти 400 километров

Пермские синоптики рассказали о впечатляющих последствиях ветровала в конце мая. По их утверждениям, этот шквал был самым мощным на европейской части России за последние пять лет.
Данные о ветровале, прошедшем 28 мая этого года, были получены со спутников 8 июня. На них видны результаты шквального ветра, бушевавшего на севере Пермского края. Полосы поваленного леса протянулись от Чусовского округа до поселка Коса на 240 километров.
Также на спутниковых снимках замечены обширные ветровалы рядом с Гайнским районом Прикамья и Усть-Куломским районом Республики Коми. Они также образовались 28 мая.
Общая длина поваленной тайги составила почти 400 километров. Такого не было в европейской части России с 15 мая 2021 года: тогда ураган поломал деревья во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Вологодской, Кировской областях и в Прилузском районе Республики Коми.
Общая площадь нынешнего ветровала не менее 2,7 тысячи гектаров. Но итоги неполные, так как метеорологи ждут данные о прохождении шквалов 28 мая еще в нескольких районах Прикамья.
«Такие мощные долгоживущие шквалы — очень редкое явление, — говорит доктор географических наук Андрей Шихов. — В Пермском крае это второй по масштабам ветровал с 1986 года, вызванный шквалами. Предыдущий подобный случай произошел 18 июля 2012 года, но тогда последствия были намного масштабнее — повалило около 20 тысяч гектаров леса».