В Прикамье мощный шквал повалил тайгу на протяженности почти 400 километров

«Такие мощные долгоживущие шквалы — очень редкое явление, — говорит доктор географических наук Андрей Шихов. — В Пермском крае это второй по масштабам ветровал с 1986 года, вызванный шквалами. Предыдущий подобный случай произошел 18 июля 2012 года, но тогда последствия были намного масштабнее — повалило около 20 тысяч гектаров леса».