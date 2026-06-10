Уральца обвиняют в осквернении символа воинской славы по фото в соцсетях

Как полагает обвинение, Виктор Казаков на Аллее Славы в Новоуральске сфотографировал надпись. Она была сделана мелом на одной из мемориальных тумб. Эти тумбы — часть памятного комплекса символа воинской славы. Внутри одной из них находится земля города-героя.