Поезд Санкт-Петербург — Евпатория отправлением 11 июня отменили

Поезд Санкт-Петербург — Евпатория, который должен был отправиться в четверг, 11 июня, отменили. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
«Отменен поезд № 179 Санкт-Петербург — Евпатория отправлением 11 июня», — говорится в сообщении.
Это связано с тем, что по решению крымского оперштаба изменили расписание. Во вторник, 9 июня, отменили поезд из Евпатории в Санкт-Петербург. Поэтому не поедет состав, который должен был отправиться в обратном направлении в четверг в 19.26.
«Мы приносим извинения за возможные неудобства. Вы можете вернуть билеты без удержания сборов», — говорится в сообщении.