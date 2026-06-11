Press TV: в результате атаки США на Иран пострадали два человека

В результате американского удара по иранскому городу Карган, расположенному в уезде Минаб, пострадали два человека. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
Ранения получили местные жители, которые, по данным телеканала, пострадали от осколков после атаки. Информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений не уточняется.
Ранее Центральное командование США объявило о начале ударов по Ирану по распоряжению верховного главнокомандующего. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о готовности усилить военное давление на Тегеран в случае отсутствия договоренностей между двумя странами.
Также сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США выпустили по территории Ирана 49 ракет Tomahawk.