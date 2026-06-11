Xinhua: на юге КНР при взрыве погибли семь человек

Взрыв прогремел в Китайской Народной Республике, погибли не менее семи человек, сообщает Xinhua.
Агентство ссылается на информацию, полученную от правоохранителей.
Инцидент случился в уезде Синъань городского округа Гуйлинь, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
В полиции рассказали, что ещё 17 человек получили травмы.
«Согласно предварительным данным следствия, версия о взрыве бытового газа исключена. Полиция проводит дальнейшее расследование», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси в северной части Китайской Народной Республики погибли пять человек.
Также стало известно, что два человека стали жертвами взрыва на шахте, находящейся в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Ещё одну женщину, которая пострадала при взрыве, доставили в больницу в шоковом состоянии.