В КНР при взрыве в Гуанси погибли семь человек, ещё 17 пострадали

Ранее Life.ru писал, что три человека пострадали при пожаре в жилом доме в московском районе Солнцево. По предварительным данным, во время ремонтных работ загорелись балконы и облицовка фасада. На место оперативно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи. Для дальнейшего лечения двух человек госпитализировали в больницы, одному — медики оказали помощь на месте.