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СК опубликовал видео допроса водителя, врезавшегося в толпу в Екатеринбурге

Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса шофёра автобуса, совершившего наезд на пешеходов в центре Екатеринбурга. На кадрах мужчина признаётся, что перепутал педали тормоза и газа.

Источник: Life.ru

Допрос водителя, протаранившего людей у храма в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Следком.

«В начале думал тормоз нажал, я стоял, это был газ. Потом я чувствую — куда-то еду, тормоз нажал», — произносит он под запись.

Напомним, трагедия разыгралась в Ленинском районе Екатеринбурга, где пассажирский автобус совершил наезд на людей. Жертвами стали четыре человека, в том числе маленький ребёнок, ещё не менее десяти пострадали. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и раненых, а также выясняют обстоятельства произошедшего. Глава региона Денис Паслер на фоне смертельного ДТП инициировал проверку всех транспортных компаний области, потребовав убедиться в соблюдении перевозчиками правил предрейсового медосмотра водителей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.