СК опубликовал видео допроса водителя, врезавшегося в толпу в Екатеринбурге

Напомним, трагедия разыгралась в Ленинском районе Екатеринбурга, где пассажирский автобус совершил наезд на людей. Жертвами стали четыре человека, в том числе маленький ребёнок, ещё не менее десяти пострадали. Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и раненых, а также выясняют обстоятельства произошедшего. Глава региона Денис Паслер на фоне смертельного ДТП инициировал проверку всех транспортных компаний области, потребовав убедиться в соблюдении перевозчиками правил предрейсового медосмотра водителей.