В Нукутском районе задержали сотрудника крупного предприятия по подозрению в коммерческом подкупе

Следователи полагают, что с 2021 по 2024 годы начальник складского хозяйства предприятия по производству материалов, используемых в строительстве, получал деньги от руководства одной из компаний. За это он обеспечил ей благоприятные условия среди других поставщиков в количестве заказов, продления договорных отношений и так далее.
За указанный период подозреваемый незаконно получил свыше 1,4 млн рублей. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, в рамках которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для предварительного следствия. Мужчину задержали при содействии сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по региону, — говорится в сообщении полиции Приангарья.
В настоящее время правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанного.