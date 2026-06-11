В Нукутском районе задержали сотрудника крупного предприятия по подозрению в коммерческом подкупе

Следователи полагают, что с 2021 по 2024 годы начальник складского хозяйства предприятия по производству материалов, используемых в строительстве, получал деньги от руководства одной из компаний. За это он обеспечил ей благоприятные условия среди других поставщиков в количестве заказов, продления договорных отношений и так далее.