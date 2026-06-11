Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нукутском районе задержали сотрудника крупного предприятия по подозрению в коммерческом подкупе

В Нукутском районе задержали сотрудника коммерческой организации, которого подозревают в получении коммерческого подкупа. Мужчина предоставил преимущество организации среди других компаний в поставке товаров. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области и региональный Следком.

Источник: ТК Город

Следователи полагают, что с 2021 по 2024 годы начальник складского хозяйства предприятия по производству материалов, используемых в строительстве, получал деньги от руководства одной из компаний. За это он обеспечил ей благоприятные условия среди других поставщиков в количестве заказов, продления договорных отношений и так далее.

За указанный период подозреваемый незаконно получил свыше 1,4 млн рублей. По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, в рамках которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для предварительного следствия. Мужчину задержали при содействии сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по региону, — говорится в сообщении полиции Приангарья.

В настоящее время правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанного.

СК