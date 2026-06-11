Подполковник бесплатно строил дом за счет солдат и 13 лет брал взятки от предпринимателя

Но это не единственное преступление офицера. С января 2013-го по январь 2026-го — целых 13 лет — он регулярно получал деньги от индивидуального предпринимателя. Взятки передавались лично в руки и через посредников. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 2,36 миллиона рублей. За эти деньги подполковник закрывал глаза на коммерческую деятельность бизнесмена на территории воинской части и разрешил ему пользоваться нежилым помещением без оформления аренды. Ущерб государству от этой схемы составил более 2,25 миллиона рублей.