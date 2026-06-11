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Полиция Волгограда вернула владельцу украденный питбайк

30-летний рецидивист попался на камеры и теперь ответит за кражу дорогого мотоцикла.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже питбайка стоимостью более 100 000 рублей. Владельцем транспортного средства оказался 18-летний местный житель, который обратился за помощью, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Оперативники быстро установили личность похитителя. Им оказался 30-летний житель Городищенского района, который уже имел судимость. Мужчина не стал прятать украденный питбайк, а начал активно использовать его в личных целях, разъезжая по дорогам. Именно это и сыграло с ним злую шутку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его передвижения, и полицейские легко вычислили маршруты подозреваемого, после чего задержали его.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.