Полиция Волгограда вернула владельцу украденный питбайк

Оперативники быстро установили личность похитителя. Им оказался 30-летний житель Городищенского района, который уже имел судимость. Мужчина не стал прятать украденный питбайк, а начал активно использовать его в личных целях, разъезжая по дорогам. Именно это и сыграло с ним злую шутку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его передвижения, и полицейские легко вычислили маршруты подозреваемого, после чего задержали его.