Топ-менеджеры компании в Минске присвоили 1,3 млн через схему с ИП

По этим фактам уголовное дело возбудило Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси по Минской области и Минску. Оба руководителя заключены под стражу. Согласно ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса, им грозит до двенадцати лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.