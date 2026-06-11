Топ-менеджеры компании в Минске присвоили 1,3 млн через схему с ИП

Схема работала следующим образом. Руководство организации заключало фиктивные договоры с подконтрольными ему индивидуальными предпринимателями. По бумагам они оказывали транспортно-экспедиционные услуги, а в реальности никаких услуг не было, но деньги перечислялись.
«Всего по фиктивным договорам организацией перечислено более 1,3 млн рублей, которые должностные лица обналичили и израсходовали на собственные нужды», — отметили в прокуратуре.
По этим фактам уголовное дело возбудило Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси по Минской области и Минску. Оба руководителя заключены под стражу. Согласно ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса, им грозит до двенадцати лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В прокуратуре также отметили, что учредитель организации, которой руководили подозреваемые, — это крупное госпредприятие.