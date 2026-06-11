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Один человек погиб и трое пострадали при повторном ударе ВСУ по Белой Березке

Атака ВСУ на поселок Белая Березка привела к гибели человека и ранению троих жителей Брянской области. Ранее глава региона рассказывал, что удар наносился из РСЗО «Град», в результате чего пострадали жилые дома и инфраструктура.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В поселке Белая Березка Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб мужчина, еще трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По данным главы области, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь раненым.

Ранее губернатор сообщал об ударе из РСЗО «Град» по населенному пункту. По предварительным данным, были повреждены 10 многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации.