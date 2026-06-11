Один человек погиб и трое пострадали при повторном ударе ВСУ по Белой Березке

В поселке Белая Березка Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины погиб мужчина, еще трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По данным главы области, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь раненым.
Ранее губернатор сообщал об ударе из РСЗО «Град» по населенному пункту. По предварительным данным, были повреждены 10 многоквартирных и три частных дома, а также здание администрации.