Что произошло в шахте «Беларуськалия», где при обрушении погиб рабочий и еще два человека травмированы

В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение, один человек погиб, сообщил официальный телеграм-канал предприятия.
ЧП произошло в четверг, 11 июня, на руднике третьего рудоуправления. Сообщается, что во время выполнения работ по возведению дверной солебетонной перемычки (горизонт −620 метров) произошло ее разрушение.
Из-за разрушения конструкции смертельные травмы получил крепильщик 1975 года рождения. Кроме того, травмы получили тракторист 1991 года рождения и практикант, учащийся Солигорского горно-химического колледжа.
Сейчас комиссия и службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
— Руководство «Беларуськалия» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего работника, — прокомментировали в концерне.