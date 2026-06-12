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Что произошло в шахте «Беларуськалия», где при обрушении погиб рабочий и еще два человека травмированы

Рабочий погиб при обрушении в шахте «Беларуськалия» в Солигорске.

Источник: Комсомольская правда

В шахте «Беларуськалия» произошло обрушение, один человек погиб, сообщил официальный телеграм-канал предприятия.

ЧП произошло в четверг, 11 июня, на руднике третьего рудоуправления. Сообщается, что во время выполнения работ по возведению дверной солебетонной перемычки (горизонт −620 метров) произошло ее разрушение.

Из-за разрушения конструкции смертельные травмы получил крепильщик 1975 года рождения. Кроме того, травмы получили тракторист 1991 года рождения и практикант, учащийся Солигорского горно-химического колледжа.

Сейчас комиссия и службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего несчастного случая. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

— Руководство «Беларуськалия» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего работника, — прокомментировали в концерне.