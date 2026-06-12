Минчанин обратился в милицию из-за шокирующего предложения девушки

Житель Минска обратился в милицию из-за шокирующего предложения девушки, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Изначально, 23-летний минчанин на тематическом сайте познакомился с девушкой, а затем стал общаться с ней в мессенджере. Новая знакомая поделилась, что успешно торгует на бирже с помощью личного брокера, и предложила минчанину тоже поучаствовать.
Уже вместе с куратором белорус создал криптокошелек и начал вносить деньги. Минчанин следил как «растет баланс» на фиктивной платформе и следовал всем указаниям «специалиста». Однако при попытке вывести деньги, мошенники убедили мужчину оплатить комиссию и каждый раз — все большую.
Поняв, что столкнулся с кибермошенниками, минчанин обратился в милицию. Ущерб составил около 7000 белорусских рублей.
Возбуждено уголовное дело.