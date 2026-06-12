Минчанин обратился в милицию из-за шокирующего предложения девушки

Изначально, 23-летний минчанин на тематическом сайте познакомился с девушкой, а затем стал общаться с ней в мессенджере. Новая знакомая поделилась, что успешно торгует на бирже с помощью личного брокера, и предложила минчанину тоже поучаствовать.