Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин обратился в милицию из-за шокирующего предложения девушки

Минчанин заявил в милицию на девушку, которая его шокировала.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска обратился в милицию из-за шокирующего предложения девушки, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Изначально, 23-летний минчанин на тематическом сайте познакомился с девушкой, а затем стал общаться с ней в мессенджере. Новая знакомая поделилась, что успешно торгует на бирже с помощью личного брокера, и предложила минчанину тоже поучаствовать.

Уже вместе с куратором белорус создал криптокошелек и начал вносить деньги. Минчанин следил как «растет баланс» на фиктивной платформе и следовал всем указаниям «специалиста». Однако при попытке вывести деньги, мошенники убедили мужчину оплатить комиссию и каждый раз — все большую.

Поняв, что столкнулся с кибермошенниками, минчанин обратился в милицию. Ущерб составил около 7000 белорусских рублей.

Возбуждено уголовное дело.